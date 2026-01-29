Crans-Montana perché l' appetito che ritorna dopo il risveglio è un segnale importante nei pazienti ustionati

A Crans-Montana, i medici seguono con attenzione il ritorno dell’appetito nei pazienti grandi ustionati. Quando il desiderio di mangiare riappare, significa che la loro condizione sta migliorando. Dallo svezzamento dal sondino alle flebo, fino a mangiare cibo vero, ogni fase aiuta il corpo a guarire. È un segnale importante che i pazienti stanno riprendendo forza e resistenza.

La fase più difficile, quella catabolica: il corpo che consuma se stesso Nei grandi ustionati «all’inizio, c’è sempre una fase catabolica molto importante in cui il metabolismo cambia radicalmente e l’organismo consuma le proprie riserve», spiega il dottor Massimo Navissano, direttore Centro Greandi Ustioni CTO AOU Città della Salute e delle Scienze di Torino. È il momento più critico: «i pazienti perdono peso, massa grassa ma anche massa muscolare, perché il corpo brucia tutto ciò che ha per sopravvivere allo stress del trauma». In questa fase l’alimentazione non è spontanea. «Se il paziente è intubato o non cosciente, il supporto nutrizionale avviene per via enterale, attraverso un sondino naso-gastrico, oppure parenterale, tramite flebo», sottolinea Navissano, precisandoche si utilizzano «sacche nutrizionali iperproteiche, ricche di aminoacidi, sali e vitamine, perché il fabbisogno energetico è altissimo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

A Crans-Montana, avanzate tecnologie e innesti sintetici stanno rivoluzionando il trattamento delle ustioni.

In seguito alla tragica incidente di Crans Montana, il Centro ustionati del Niguarda è stato allertato e si prepara ad accogliere i primi tre pazienti.

