Perché sei ancora single? Uno studio svela i fattori che contano davvero e l’intelligenza è tra questi

19 gen 2026

Se sei ancora single, potresti chiederti quali fattori influenzano questa condizione. Uno studio recente evidenzia che, oltre alle scelte personali, vari elementi, tra cui l’intelligenza, giocano un ruolo importante. La condizione di essere single è sempre più comune e trasversale nella società odierna, riflettendo diverse motivazioni e circostanze. Conoscere questi aspetti può aiutare a comprendere meglio le dinamiche relazionali contemporanee.

Che si tratti di una scelta consapevole o di una condizione subita, il fatto di rimanere single è oggi una realtà sempre più diffusa e socialmente trasversale. Non riguarda più soltanto una fase di passaggio della vita, ma sempre più spesso diventa una condizione che si prolunga nel tempo.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

