Un incidente in Formula 1 ha sollevato dubbi tra i piloti, che ora temono rischi più che mai. Si tratta di un episodio che non può essere definito un semplice incidente, ma piuttosto il risultato di decisioni prese a livello di regolamenti. Questa dinamica ha portato a un cambiamento nelle percezioni di sicurezza tra i piloti, che si sentono esposti a rischi derivanti da norme e procedure.

C’è un tipo di disastro più insidioso di quelli causati dalla fatalità o dall’errore umano. È il disastro “progettato”, un incidente da regolamento. L’incidente di Ollie Bearman a Suzuka – 305 kmh, alcuni scrivono 307, curva Spoon, Franco Colapinto in pista come se stesse guidando in un altro campionato – appartiene esattamente a questa categoria. NON E’ STATO UN INCIDENTE, E’ STATA UNA CONSEGUENZA. Il “super clipping”, come viene elegantemente battezzato il fenomeno, è la risposta razionale dei piloti a un regolamento che impone loro di ricaricare il pacco batterie dove fa meno male al tempo sul giro. Il risultato pratico – spiega il Telegraph in un editoriale – è che due vetture percorrono lo stesso rettilineo, o la stessa curva, a velocità enormemente diverse. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Perché l’incidente di Bearman non è stato un “incidente”, e perché i piloti di F1 ora hanno paura

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