F1 | Bearman esce di pista a 306km h i piloti | così è pericoloso

Durante il Gran Premio del Giappone, il pilota della Haas ha perso il controllo della vettura a circa 306 kmh, uscendo di pista. L’incidente ha causato paura tra i piloti, che hanno commentato la scena definendola molto pericolosa. Dopo l'incidente, il pilota è stato portato in ospedale per verifiche e ha riportato una contusione al ginocchio.

Attimi di paura per Oliver Bearman, pilota della Haas, che durante il Gran Premio del Giappone è finito fuori pista riportando una contusione al ginocchio. L’incidente era francamente evitabile, come sottolineato dallo stesso Carlos Sainz. Il punto del Telegraph e dal Guardian. Incidente Bearman, cosa è successo. Riporta il Guardian: Bearman è uscito di pista a 190 mph (miglia orarie, sarebbero 306 kmh)e la sua auto è stata scagliata contro le barriere, dopo che ha dovuto sterzare per evitare di colpire l’auto di Franco Colapinto, che procedeva più lentamente. La differenza di velocità, pari a 50 kmh, è stata causata dal fatto che Bearman stava usando potenza elettrica extra – la modalità boost – proprio mentre Colapinto procedeva molto più lentamente a causa dell’esaurimento dell’energia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - F1: Bearman esce di pista a 306km/h, i piloti: così è pericoloso Articoli correlati F1, test in Bahrain in diretta: alle 8 piloti in pista per il day-1, Ferrari in pista con LeclercLa diretta del primo giorno degli ultimi test della Formula 1 2026 in Bahrain: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Leclerc. Leggi anche: F1, Oliver Bearman: “Ottimo ritmo, bello cominciare così” Tutto quello che riguarda Bearman esce Temi più discussi: Brutto incidente per Bearman con Colapinto: pilota Haas zoppicante; F1, l'incidente di Ollie Bearman nel GP del Giappone (LA2 Sport Live 29.03.2026, 07h00); F1, Gp Giappone: Kimi Antonelli show, vince anche a Suzuka. Ora è in testa al Mondiale. Terzo un super Leclerc; F1 | Bearman zoppica dopo il violento incidente: come sta il pilota della Haas – GP Giappone. GP Giappone, paura per Bearman a Suzuka, incidente per evitare Colapinto: esce zoppicando dalla vettura, come sta il pilotaPaura per Bearman in Giappone: incidente per evitare Colapinto, esce zoppicando dalla vettura: come sta il pilota di proprietà della Ferrari ... f1ingenerale.com Brutto incidente per Bearman con Colapinto nel GP Giappone. VIDEOBrutto incidente per Oliver Bearman a Suzuka: esce di pista cercando di scartare la più lenta Alpine di Colapinto davanti a lui, perde il controllo della sua Haas e impatta lateralmente contro le barr ... sport.sky.it Brutto incidente per Oliver Bearman L'inglese della Haas esce zoppicando, forse un problema alla caviglia. Da capire le dinamiche, che coinvolgono la Alpine di Franco Colapinto: è come se Bearman fosse stato sorpreso dalla bassa velocità dell'argentino - facebook.com facebook