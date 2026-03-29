F1 | Bearman esce di pista a 306km h i piloti | così è pericoloso

Da ilnapolista.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Gran Premio del Giappone, il pilota della Haas ha perso il controllo della vettura a circa 306 kmh, uscendo di pista. L’incidente ha causato paura tra i piloti, che hanno commentato la scena definendola molto pericolosa. Dopo l'incidente, il pilota è stato portato in ospedale per verifiche e ha riportato una contusione al ginocchio.

Attimi di paura per Oliver Bearman, pilota della Haas, che durante il Gran Premio del Giappone è finito fuori pista riportando una contusione al ginocchio. L’incidente era francamente evitabile, come sottolineato dallo stesso Carlos Sainz. Il punto del Telegraph e dal Guardian. Incidente Bearman, cosa è successo. Riporta il Guardian: Bearman è uscito di pista a 190 mph (miglia orarie, sarebbero 306 kmh)e la sua auto è stata scagliata contro le barriere, dopo che ha dovuto sterzare per evitare di colpire l’auto di Franco Colapinto, che procedeva più lentamente. La differenza di velocità, pari a 50 kmh, è stata causata dal fatto che Bearman stava usando potenza elettrica extra – la modalità boost – proprio mentre Colapinto procedeva molto più lentamente a causa dell’esaurimento dell’energia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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