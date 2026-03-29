Il tremendo incidente di Bearman in Giappone avvera le paure sulla nuova F1 | è vittima del superclipping

Un grave incidente si è verificato a Suzuka coinvolgendo un pilota di Formula 1, alimentando le preoccupazioni sulla sicurezza della nuova stagione prevista per il 2026. La collisione ha evidenziato criticità legate al sistema di recupero dell’energia, ai superclipping e alle differenze di velocità tra le vetture. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.