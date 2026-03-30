Il pagamento delle pensioni di aprile per circa un milione di toscani avverrà a partire da mercoledì 1 aprile 2026, il primo giorno bancabile del mese. L’accredito dei ratei Inps non subirà ritardi legati a festività o weekend, garantendo l’arrivo dei fondi nella data prevista. Alcune pensioni potrebbero risultare più basse rispetto ai mesi precedenti, ma non sono stati segnalati cambiamenti nelle modalità di pagamento.

Firenze, 30 marzo 2026 – Pensioni di aprile in arrivo per circa un milione di toscani. L’accredito dei ratei Inps scatterà da mercoledì 1 aprile 2026, primo giorno bancabile del mese, senza slittamenti legati a festività o fine settimana. Quando arrivano i pagamenti. Per chi riceve la pensione su conto corrente bancario o postale, l’accredito sarà automatico, dunque, già dal primo aprile. Nella stessa giornata inizieranno anche i pagamenti in contanti per chi ritira l’assegno negli uffici di Poste Italiane. Da ricordare che il ritiro in contanti per pensioni e stipendi pubblici è consentito solo per importi fino a 1.000 euro. Per cifre superiori è necessario un accredito su conto o strumenti equivalenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perché le pensioni di aprile possono essere più basse, quando arrivano i pagamenti?

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