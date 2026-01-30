Ecco quando arrivano i pagamenti delle pensioni di febbraio

Poste Italiane inizierà a pagare le pensioni di febbraio già da lunedì 2 nelle 127 sedi di Catania. I pensionati potranno quindi recarsi negli uffici a partire da quella data per riscuotere il denaro. La comunicazione arriva direttamente dall’azienda, che ha organizzato il pagamento in anticipo rispetto ad altri mesi.

Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi. Poste Italiane comunica che in tutti i 127 uffici postali della provincia di Catania le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a partire da lunedì 2. Sempre a partire da lunedì 2 le pensioni di febbraio saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di carta di debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 120 Atm Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Poste Italiane informa che le pensioni di gennaio saranno disponibili a partire da sabato 3 nei 120 uffici postali della provincia di Catania.

