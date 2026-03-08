I primi quarant'anni di Dylan Dog | perché l'Indagatore dell'Incubo è stato rivoluzionario

Tra settembre e ottobre del 1986 uscì il primo numero di Dylan Dog, il personaggio ideato da Tiziano Sclavi e pubblicato da Sergio Bonelli Editore. La serie si concentrò sulle avventure dell’Indagatore dell’Incubo, un detective specializzato in casi soprannaturali. In quarant’anni, il personaggio ha mantenuto un ruolo centrale nel mondo dei fumetti italiani, influenzando numerose generazioni di lettori.

