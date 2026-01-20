RC Auto 2026 di quanto aumenta il costo dell'assicurazione quest'anno e cosa c'entra il governo Meloni

L'RC Auto 2026 registra un incremento nei costi delle polizze, influenzato da nuove disposizioni della manovra governativa. La misura adottata dal governo Meloni mira a regolare il settore assicurativo, determinando variazioni sui premi annuali. Questa modifica rappresenta un cambiamento importante per gli automobilisti italiani, che devono considerare i nuovi parametri di calcolo e i possibili effetti sui costi complessivi delle polizze.

Quest'anno una misura inserita nella manovra 2026 porterà a un aumento dei premi per l'assicurazione RC Auto. Il governo, infatti, ha alzato le tasse sulle polizze contro il rischio di infortuni alla guida. Ed è facile immaginare che le compagnie scaricheranno questo costo sui loro clienti. Ecco le novità.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Aumenta l’assicurazione RC Auto con la Manovra 2026, chi rischia di pagare di più

