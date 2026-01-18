Napoli è cominciata la caccia al colpevole di un mercato infruttuoso Voci su De Laurentiis furioso Corbo

Il mercato del Napoli è al centro dell’attenzione, dopo un’estate di aspettative e successi. Tuttavia, le recenti performance sul campo hanno messo in discussione le scelte di questa sessione di trasferimenti, portando a riflettere sulla sua efficacia. La situazione attuale ha generato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre si cerca di capire le cause di un mercato che, fino ad ora, sembra non aver portato i risultati sperati.

Il mercato del Napoli oggi è sotto accusa, dopo che in estate era stato un coro di elogi. Parla sempre il campo e il campo sta dicendo che quel mercato è stato un flop. E ora bisogna cercare i responsabili. Scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli: Era già cominciata la grande fuga dalla realtà, con le voci che si rincorrevano a futura memoria. La più diffusa, presidente furibondo per gli acquisti che davvero non hanno migliorato il Napoli. Tredici l'anno scorso, 9 in estate, circa 300 milioni in uscita, per metà compensati dagli addii al fragoroso bomber Osimhen e al raffinato Kvara. Se il mercato si rivela a metà stagione infruttuoso è cominciata la caccia al colpevole.

