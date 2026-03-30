Per un matrimonio economico bisogna volare in Grecia | bastano 5mila euro per una cerimonia da sogno

Per chi desidera un matrimonio senza spendere troppo, la Grecia si presenta come una meta conveniente. Con circa cinquemila euro è possibile organizzare una cerimonia che ricorda un sogno, evitando costi elevati eccessivi. La scelta di questa destinazione permette di celebrare il matrimonio senza dover affrontare spese ingenti, offrendo un’alternativa più accessibile rispetto alle tradizioni locali.

Dovete sposarvi ma non avete la possibilità di spendere decine di migliaia di euro? Potete volare in Grecia, dove per una cerimonia di nozze da sogno non si superano i 5.000 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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