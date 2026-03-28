Un sogno da 5mila euro Chiara Ferragni regalo pazzesco alla figlia Vittoria | lei felicissima

Chiara Ferragni ha regalato alla figlioletta Vittoria un dono del valore di 5.000 euro. La bambina ha mostrato entusiasmo e felicità al momento della consegna. La notizia è stata condivisa sui social, dove sono stati pubblicati alcuni scatti che ritraggono la reazione della bambina. Nessuna informazione è stata fornita riguardo al tipo di regalo o alle modalità dell’acquisto.

Ogni bambina sogna, almeno una volta, di poter entrare nel mondo incantato di Alice nel Paese delle Meraviglie. Un immaginario fatto di colori, atmosfere sospese e dettagli fiabeschi che sembrano usciti direttamente da una favola. È proprio questo sogno che ha vissuto Vittoria Lucia Ferragni, figlia di Chiara Ferragni e Fedez. A soli 5 anni ha potuto trascorrere una notte in una suite interamente ispirata al celebre universo fantastico. A rendere possibile questa esperienza è stata la stessa Chiara Ferragni, che ha scelto di regalare alla figlia un soggiorno speciale in una royal suite tematizzata. A documentare il momento sono state le storie Instagram dell’influencer, attraverso cui il pubblico ha potuto intravedere alcuni dettagli della stanza in cui ha dormito la piccola Vittoria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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