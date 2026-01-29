Il posto più economico al mondo da visitare è vicino Roma | ecco il ‘paese’ dove bastano circa 13 euro al giorno ed è possibile girarlo in poche ore

A pochi chilometri da Roma, un piccolo paese sta attirando l’attenzione di viaggiatori e media internazionali. Secondo una classifica recente, è il posto più economico al mondo per visitare. Con circa 13 euro al giorno, si può girare in poche ore e scoprire le sue attrazioni senza spendere troppo. La notizia sta facendo il giro del web, e molti decidono già di pianificare una gita veloce in questo angolo di mondo vicino alla capitale.

