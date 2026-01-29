Il posto più economico al mondo da visitare è vicino Roma | ecco il ‘paese’ dove bastano circa 13 euro al giorno ed è possibile girarlo in poche ore
A pochi chilometri da Roma, un piccolo paese sta attirando l’attenzione di viaggiatori e media internazionali. Secondo una classifica recente, è il posto più economico al mondo per visitare. Con circa 13 euro al giorno, si può girare in poche ore e scoprire le sue attrazioni senza spendere troppo. La notizia sta facendo il giro del web, e molti decidono già di pianificare una gita veloce in questo angolo di mondo vicino alla capitale.
A pochi passi dal centro di Roma c’è un luogo che sta facendo parlare il mondo: secondo una recente classifica internazionale è il posto più economico in assoluto da visitare. Si tratta di un luogo minuscolo, conosciuto per la sua storia millenaria e per le sue meraviglie artistiche, in cui – secondo una rivista britannica – bastano poco più di una decina di euro al giorno per vivere un’esperienza completa e sorprendente. E, incredibilmente, si può girare tutto in poche ore. Avete già capito qual è? La risposta è più semplice di quanto possiate pensare! Il posto più economico da visitare al mondo è a due passi da Roma.🔗 Leggi su Funweek.it
Secondo una rivista britannica, il posto più economico al mondo da visitare è vicino Roma: nel ‘paese’ dove bastano circa 13 euro al giorno (ed è possibile girarlo in poche ore)
