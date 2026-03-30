Per ore nel sangue dopo la caduta Salvato dallo choc emorragico

Un uomo di 30 anni è finito in condizioni critiche dopo essere caduto accidentalmente in casa nel capoluogo dorico. È rimasto a lungo sanguinante prima di essere soccorso e trasportato in ospedale. I sanitari lo hanno sottoposto a interventi per lo shock emorragico. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Notte di paura nel capoluogo dorico dove un uomo di 30 anni ha rischiato la vita dopo una caduta domestica. Il drammatico episodio si è consumato nel quartiere del Pinocchio, all’interno di un appartamento, in circostanze ancora da chiarire. Tutto sarebbe iniziato con una caduta violenta: l’uomo ha battuto la testa, procurandosi una ferita profonda. Invece di chiedere aiuto, ha incredibilmente ignorato la gravità della situazione, continuando le sue attività, tamponando un po’ la perdita ematica e rimettendosi a letto fino ad addormentarsi, mentre la perdita di sangue proseguiva. Al risveglio la scena era impressionante. Debole e disorientato è riuscito a malapena ad alzarsi e a trascinarsi fino al giardino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Per ore nel sangue dopo la caduta. Salvato dallo choc emorragico Articoli correlati Incidente sul Raccordo a Roma, morto investito da un'auto dopo la caduta dallo scooter in zona OstienseUn grave incidente mortale è avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma, al chilometro 58,900, in zona Ostiense, tra le uscite 25 Laurentina e 26... Leggi anche: ‘Non muoio mai, è la forza del cuore’: Michela Moioli di bronzo a Livigno dopo la caduta choc Setelah ditipu, pria miskin itu membangun sebuah sistem dan menjadi orang terkaya.#cdrama#emosi Contenuti e approfondimenti su Per ore nel sangue dopo la caduta... Discussioni sull' argomento Per ore nel sangue dopo la caduta. Salvato dallo choc emorragico; Luca, salvato da una malattia rarissima, dopo 5 anni e mezzo di dialisi e un trapianto di rene; A Chieti salvato un 50enne con intervento al cuore innovativo; Ore nel sangue dopo la caduta: trentenne soccorso in extremis. Il gesto è irreparabile, ma va salvato il salvabile. Lui, che ha solo 13 anni. Mentre la professoressa Chiara Mocchi, 57 anni, si sta pian piano riprendendo dalle ferite e dallo choc, il Tribunale per i minorenni di Brescia dispone i primi provvedimenti per lo studen - facebook.com facebook Salvato dalle bombe da un soldato, il dipinto torna a 'casa'. Recuperato da un canadese durante la guerra, donato a Ortona dopo 80 anni. #ANSA x.com