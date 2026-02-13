Michela Moioli ha ottenuto il bronzo a Livigno dopo una caduta violenta durante la gara, dimostrando che la tenacia può superare le ostilità del percorso. La campionessa, che si era trovata in difficoltà, ha deciso di non arrendersi e di continuare a lottare, confidando nella forza del suo cuore. La sua determinazione ha colpito gli spettatori presenti, che hanno assistito a un gesto di pura resistenza.

“Non muoio mai. È sempre la forza del cuore quella che fa la differenza”. Michela Moioli non cerca frasi ad effetto: le vive. E a Livigno, sulla pista che l’ha vista volare e poi rialzarsi, si prende un bronzo che vale più di un oro. L’azzurra dello snowboard cross chiude terza nella finale dei Giochi di Milano-Cortina, alle spalle dell’australiana Belle Brockhoff Baff e della ceca Eva Adamczykova. Ma il podio, stavolta, è solo l’ultimo fotogramma di una storia che ha il sapore della resilienza. Come ha vinto il bronzo Michela Moioli nello snowboard cross a Livigno?. Sulla neve di Livigno, Moioli conquista la finale con una rimonta clamorosa in semifinale: dall’ultimo posto riesce a infilarsi tra le prime, riaprendo una gara che sembrava compromessa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Non muoio mai, è la forza del cuore’: Michela Moioli di bronzo a Livigno dopo la caduta choc

Approfondimenti su michela moioli

Michela Moioli ha ottenuto una medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Livigno, nonostante avesse rischiato di non partecipare a causa di una caduta durante l’allenamento di giovedì.

Michela Moioli ha recuperato terreno e conquistato il bronzo dopo una partenza difficile nella finale di Snowboard Cross Femminile.

Ultime notizie su michela moioli

Argomenti discussi: Gli dei non muoiono mai, cultura e territorio a confronto in biblioteca. Le foto; [SCHEDA] Magus – Worst Snap Blog Ever; Kid Yugi, è uscito il nuovo singolo Amelie: testo e significato; Kid Yugi: è record di vendite nella prima settimana per il nuovo album Anche gli Eroi Muoiono.

MILANO-CORTINA - Moioli: Devastata dalla caduta, ma non muoio maiMichela Moioli, medaglia di bronzo di snowboard cross, ha parlato in conferenza stampa: Non muoio mai. Sono stata devastata per due giorni dalla caduta. Senza lo staff e la mia famiglia non sarei riu ... napolimagazine.com

I rivoluzionari non muoiono mai. Il ricordo di Arcangelo MilanoIl Circolo XIX Marzo di Rifondazione Comunista di Sansepolcro e la comunità politica di Insieme Possiamo ricordano Arcangelo Milano in occasione del secondo anniversario della scomparsa. arezzonotizie.it

**** Strepitosa, irriducibile Michela Moioli: bronzo! Impresa dell’olimpionica bergamasca il giorno dopo la caduta che aveva rischiato di farle perdere la gara #snowboardCross #MilanoCortina2026 #olimpiadi #michelamoioli #italiateam #Olympics - facebook.com facebook

La caduta in allenamento, le due ore in ospedale. E poi il miracolo in pista: #MichelaMoioli bronzo nello #snowboardcross a #MilanoCortina, è la sua terza medaglia olimpica x.com