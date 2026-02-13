‘Non muoio mai è la forza del cuore’ | Michela Moioli di bronzo a Livigno dopo la caduta choc

Michela Moioli ha ottenuto il bronzo a Livigno dopo una caduta violenta durante la gara, dimostrando che la tenacia può superare le ostilità del percorso. La campionessa, che si era trovata in difficoltà, ha deciso di non arrendersi e di continuare a lottare, confidando nella forza del suo cuore. La sua determinazione ha colpito gli spettatori presenti, che hanno assistito a un gesto di pura resistenza.

“Non muoio mai. È sempre la forza del cuore quella che fa la differenza”. Michela Moioli non cerca frasi ad effetto: le vive. E a Livigno, sulla pista che l’ha vista volare e poi rialzarsi, si prende un bronzo che vale più di un oro. L’azzurra dello snowboard cross chiude terza nella finale dei Giochi di Milano-Cortina, alle spalle dell’australiana Belle Brockhoff Baff e della ceca Eva Adamczykova. Ma il podio, stavolta, è solo l’ultimo fotogramma di una storia che ha il sapore della resilienza. Come ha vinto il bronzo Michela Moioli nello snowboard cross a Livigno?. Sulla neve di Livigno, Moioli conquista la finale con una rimonta clamorosa in semifinale: dall’ultimo posto riesce a infilarsi tra le prime, riaprendo una gara che sembrava compromessa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Michela Moioli ha ottenuto una medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Livigno, nonostante avesse rischiato di non partecipare a causa di una caduta durante l’allenamento di giovedì.

Michela Moioli ha recuperato terreno e conquistato il bronzo dopo una partenza difficile nella finale di Snowboard Cross Femminile.

