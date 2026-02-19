Incidente sul Raccordo a Roma morto investito da un' auto dopo la caduta dallo scooter in zona Ostiense
Un incidente sul Raccordo a Roma ha causato la morte di un motociclista, rimasto sotto un'auto dopo essersi eiettato dal suo scooter. La vittima, un uomo di 35 anni, è caduta sull’asfalto mentre percorreva la corsia di emergenza, e un’auto in transito lo ha investito poco dopo. La polizia sta ricostruendo la dinamica e cerca di capire se ci siano responsabilità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La viabilità nella zona è temporaneamente rallentata.
Un grave incidente mortale è avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma, al chilometro 58,900, in zona Ostiense, tra le uscite 25 Laurentina e 26 Pontina. In base alla prima ricostruzione dei fatti, il conducente di uno scooter è morto travolto da un’auto dopo essere caduto sull’asfalto. Le prime informazioni sull'incidente mortale sul Raccordo a Roma Incidente sul Raccordo a Roma: polizia e personale Anas sul posto La situazione traffico sul GRA a Roma Le prime informazioni sull’incidente mortale sul Raccordo a Roma L’incidente è avvenuto attorno alle 7 del mattino di giovedì 19 febbraio, sul Grande Raccordo Anulare di Roma, al km 58,900. 🔗 Leggi su Virgilio.it
