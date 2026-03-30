Per mobilità docenti assunti 2023 24 | quanti anni di ruolo vanno dichiarati e come si calcola la continuità di servizio?

Da orizzontescuola.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento trasmesso il 25 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la presenza di Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, si è discusso delle modalità di dichiarazione degli anni di ruolo e del calcolo della continuità di servizio per la mobilità dei docenti assunti nel 202324. La discussione si è concentrata sui criteri e sulle procedure da seguire in fase di trasferimento.

Nel question time del 25 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, è stata affrontata la questione relativa alla mobilità del personale scolastico per l’anno in corso. In particolare, l’attenzione si è concentrata sulle tempistiche per la presentazione delle domande da parte di docenti e personale ATA. L'articolo Per mobilità docenti assunti 202324: quanti anni di ruolo vanno dichiarati e come si calcola la continuità di servizio?. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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