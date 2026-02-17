Mobilità il docente immesso in ruolo nel 2023 24 può presentare domanda di trasferimento?
Il docente che ha ottenuto il ruolo nel 202324 può chiedere il trasferimento. La legge non impone limiti di tempo per fare questa domanda, a patto che non ci siano vincoli di permanenza nella scuola attuale. Per esempio, un insegnante appena immesso può decidere di cambiare sede anche subito, senza aspettare un anno.
Per presentare domanda di trasferimento non bisogna avere vincoli temporali nella scuola di titolarità. Vediamo le condizioni per i neo immessi in ruolo
