Mobilità il docente immesso in ruolo nel 2023 24 può presentare domanda di trasferimento?

Per presentare domanda di trasferimento non bisogna avere vincoli temporali nella scuola di titolarità. Vediamo le condizioni per i neo immessi in ruolo L'articolo Mobilità, il docente immesso in ruolo nel 202324 può presentare domanda di trasferimento?.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Mobilità docenti 2026/27: chi può presentare domanda, i vincoli, il passaggio di ruolo [LO SPECIALE]Il Ministero dell'Istruzione ha aperto le domande di mobilità per i docenti che vogliono cambiare ruolo nell’anno scolastico 202627, a causa delle nuove regole introdotte quest'anno.

Mobilità docenti 2026/27: ecco chi può presentare domandaDa oggi i docenti italiani possono presentare domanda per cambiare sede, classe di concorso o tipologia di posto.

Mobilità docenti 2026/27: chi può presentare domanda? La guida ai vincoli e alle derogheScopri tutto sulla mobilità docenti 2026/27. Normative, procedure e digitalizzazione del fascicolo elettronico ti aspettano. informazionescuola.it

Mobilità docenti 2026/27: chi non può presentare la domanda?Il CCNI 2025/2028, firmato lo scorso anno e valido per il triennio 2025/26 – 2026/27 - 2027/28, fissa i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola, sottol ... orizzontescuola.it

La mobilità professionale del personale docente comprende due tipologie di movimenti: il passaggio di cattedra e il passaggio di ruolo. x.com

Legge 104/92 e mobilità del personale docente: tra tutela dei diritti e derive opportunistiche. Necessario un monitoraggio trasparente e strutturale - TusciaTimes.eu (.it)