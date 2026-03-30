Per mangiare nel ristorante migliore al mondo esiste una lista d'attesa di 2 milioni di persone

Un ristorante di proprietà dello chef Rasmus Munk, riconosciuto come il migliore al mondo, attira un numero di persone che porta a una lista d’attesa che supera i 2 milioni di nomi. La struttura è nota per la sua popolarità e per la domanda elevata, rendendo difficile per molti entrare senza prenotazione anticipata. Attualmente, la lista di attesa è tra le più lunghe al mondo nel settore della ristorazione.

L'Alchemist è il ristorante di Rasmus Munk, lo chef che ha ottenuto il titolo di migliore al mondo, e attualmente è così popolare da avere una lista d'attesa di oltre 2 milioni di persone. Qual è il segreto del suo successo?. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Dove si trova e quanto costa mangiare nel primo ristorante subacqueo d’EuropaPensato come un telescopio marino, Under, situato sulla costa norvegese di Lindesnes, è il primo ristorante subacqueo d'Europa, creato nel 2019 con... Street Food, Italia migliore al mondo: dalla Campania alla Sicilia, ecco dove (e cosa) mangiareIl 2026 si apre con una conferma storica per la cucina italiana: secondo le recenti classifiche globali di TasteAtlas 2025/2026, l'Italia è stata... Back after 5 years! Stepmother mocks her janitor husband, but he is a billionaire!