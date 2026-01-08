Dove si trova e quanto costa mangiare nel primo ristorante subacqueo d'Europa

Situato sulla costa di Lindesnes in Norvegia, Under è il primo ristorante subacqueo d’Europa, aperto nel 2019. Progettato come un “telescopio marino”, offre un’esperienza unica di immersione tra cucina e natura. Il prezzo medio di un pasto si aggira intorno ai 200-300 euro a persona, a seconda del menù scelto. Un’opportunità per scoprire un ambiente innovativo e sostenibile, immersi nelle profondità marine.

Pensato come un telescopio marino, Under, situato sulla costa norvegese di Lindesnes, è il primo ristorante subacqueo d'Europa, creato nel 2019 con l'idea di unire natura e cucina.

