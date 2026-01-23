Domenica prossima, i tifosi di Roseto non potranno partecipare alla trasferta alla Vitrifrigo Arena, in occasione della 24ª giornata di Serie A2. La Prefettura di Pesaro e Urbino ha infatti vietato la vendita di biglietti ai residenti nella provincia di Teramo, limitando così la presenza degli spettatori di Roseto all’interno dell’impianto per la partita contro Liofilchem.

Trasferta vietata ai tifosi di Roseto, domenica prossima alla Vitrifrigo Arena. Lo ha comunicato ieri la Vuelle in una nota ufficiale in cui spiega che "la Prefettura di Pesaro e Urbino ha disposto in data odierna il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Teramo per l’incontro della 24ª giornata del campionato di Serie A2 in programma domenica 25 gennaio alle 18 alla Vitrifrigo Arena contro la Liofilchem". La decisione è stata assunta in base alla determinazione n.4 del 20012026 adottata dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno per l’evento che "risulta connotato da elevati profili di rischio riconducibili alla rivalità tra le due tifoserie". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trasferta vietata domenica ai tifosi di Roseto

