Al quarto giorno del viaggio di Stato in Australia, la principessa di Danimarca si presenta con un abbigliamento curato e adatto all’occasione. La donna ha scelto un outfit che combina stile e sobrietà, mantenendo un atteggiamento composto durante gli incontri ufficiali. I suoi abiti sono stati osservati in diverse occasioni pubbliche, dimostrando attenzione alle scelte di moda e rispetto per il protocollo.

, puntando su scelte di stile attente e perfettamente contestualizzate. La sovrana ha scelto un ensemble raffinato e coerente, costruito attorno a una sofisticata gonna a portafoglio firmata Carla Zampatti. Il capo, simbolo dell’eleganza australiana, si distingue per la linea fluida e la costruzione sartoriale, capace di valorizzare la figura con discrezione. A completare il look, una camicia essenziale di Jasper Hovring, caratterizzata da un taglio pulito e da una palette neutra, perfetta per bilanciare il dinamismo della gonna. Ai piedi, pump di Gianvito Rossi, sinonimo di artigianalità italiana e femminilità contemporanea, mentre i gioielli in oro di Atelier Notkin aggiungono un tocco luminoso e discreto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Al quarto giorno del viaggio di Stato in Australia, Mary di Danimarca continua a interpretare il ruolo con eleganza

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