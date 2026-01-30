Pensioni di febbraio decisa la data di pagamento negli uffici postali di tutta la provincia

Poste Italiane ha annunciato che le pensioni di febbraio saranno disponibili a partire da lunedì 2 nelle 141 poste della provincia di Chieti. I pensionati potranno quindi ritirare i soldi negli uffici postali, come ogni mese. La data di pagamento resta invariata e permette ai cittadini di organizzarsi in anticipo.

Poste Italiane comunica che in tutti i 141 uffici postali della provincia di Chieti le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a partire da lunedì 2. Sempre a partire da lunedì 2, le pensioni di febbraio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto.

