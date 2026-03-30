Da mercoledì saranno disponibili i pagamenti delle pensioni di aprile 2026, secondo il calendario dell'Inps. Le date di accredito sono state ufficializzate e si riferiscono a tutte le pensioni in pagamento. L’ente previdenziale ha inoltre annunciato che gli importi potrebbero variare, con possibili aumenti o riduzioni, a seconda delle verifiche e delle eventuali modifiche normative in corso.

Pensioni, entra nel vivo il calendario dei pagamenti. Per aprile 2026, l’Inps confermerà la regolarità delle erogazioni: il primo giorno bancabile è fissato per mercoledì 1° aprile, data in cui i trattamenti saranno accreditati direttamente su conti correnti, libretti postali e carte Evolution. A differenza di altri mesi, il calendario non subirà slittamenti dovuti a festività o interruzioni del fine settimana, garantendo una disponibilità immediata delle somme. Tuttavia, l’attenzione dei pensionati non è rivolta solo alle tempistiche, ma anche al valore dei cedolini.Sono previste infatti variazioni negli importi dovute a ricalcoli fiscali e conguagli che potrebbero modificare, al rialzo o al ribasso, la cifra netta percepita dai beneficiari. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pensioni aprile 2026, da mercoledìi pagamenti. Aumenti e riduzioni, così può cambiare l'importo

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