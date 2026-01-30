Pensioni di febbraio 2026 | calendario pagamenti aumenti e arretrati

L’INPS ha ufficializzato il calendario delle pensioni di febbraio 2026. I pagamenti inizieranno lunedì 2 febbraio, giorno in cui saranno liquidate le pensioni del mese, compresi eventuali arretrati e aumenti. La circolare numero 1532025 conferma le date di pagamento, che saranno gestite in modo regolare e puntuale.

Il calendario di pagamento delle pensioni diffuso dall’INPS con Circolare numero 1532025 riporta lunedì 2 febbraio come data di liquidazione dei netti relativi allo stesso mese. Sui calcoli delle spettanze si segnala la rivalutazione provvisoria delle pensioni dell’1,40% introdotta dallo scorso 1° gennaio (anche se in misura non uguale per tutti) e le rate mensili di addizionali regionali e comunali, in attesa dell’acconto addizionale comunale 2026 previsto dal cedolino di marzo. Analizziamo le novità in dettaglio. Resta aggiornatoa sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Pensioni di febbraio 2026: calendario pagamenti, aumenti e arretrati Approfondimenti su Pensioni Febbraio2026 Pensioni 2026, arrivano i pagamenti. Il calendario e gli aumenti previsti A partire dal 2026, i pagamenti delle pensioni seguiranno un calendario specifico, diverso rispetto ai mesi ordinari. Pensioni febbraio 2026: il calendario ufficiale dei pagamenti Ecco il calendario ufficiale dei pagamenti delle pensioni di febbraio 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. PENSIONI FEBBRAIO 2026 INPS Sbaglia gli Aumenti: Ecco Quanto Arriverà Davvero Ultime notizie su Pensioni Febbraio2026 Argomenti discussi: Cedolino pensione febbraio 2026; Pagamenti INPS febbraio 2026: calendario completo e aggiornamenti previdenziali; Quando viene pagata la pensione di febbraio 2026?; Cedolino pensione di febbraio 2026, le informazioni utili. PENSIONI FEBBRAIO Pensioni di febbraio 2026, scattano gli aumenti: date di pagamento e nuovi importiGli importi aggiornati grazie alla rivalutazione, più incisiva per gli assegni bassi e medi, più contenuta per le pensioni di importo elevati ... statoquotidiano.it Pensioni febbraio, cosa c'è nel cedolino: gli aumenti, dal taglio Irpef alla rivalutazione, fino alle date di pagamentoIl cedolino delle pensioni di febbraio 2026 (ossia il prospetto mensile che illustra in dettaglio quanto ti verrà pagato e perché) ... msn.com Pensioni febbraio 2026, il calendario dei pagamenti e le novità sul cedolino - facebook.com facebook Pensioni febbraio 2026, quando il pagamento E ci saranno arretrati x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.