Pensioni 2026 l’editoriale | separare previdenza da assistenza

Gli ultimi dati del rapporto di Itinerari Previdenziali mostrano ancora una volta quanto sia urgente distinguere tra spesa previdenziale e assistenza. L’analisi evidenzia come la confusione tra le due voci possa complicare le scelte di politica economica e mettere a rischio la sostenibilità del sistema.

Gli ultimi dati forniti dal tredicesimo report sul sistema previdenziale italiano di Itinerari Previdenziali, autorevolissimo istituto che da anni fornisce i dati più completi e analitici nonché gli andamenti della spesa pensionistica in Italia, ci forniscono un assist per evidenziare una volta di più la necessità ed urgenza di separare nell’ambito della spesa previdenziale l’assistenza dalla previdenza. Sono due istituti completamente diversi (come anche evidenziato nella Costituzione e come espressamente previsto dall’art. 37 della legge n. 881989 che istituisce la Gias Gestione degli Interventi Assistenziali) in quanto la previdenza si alimenta mediante i contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro durante l’attività lavorativa per maturare il diritto, al termine della prestazione lavorativa, di una retribuzione differita ed è legata al rapporto tra lavoratori attivi e pensionati, mentre l’assistenza ha tutta una altra natura e deve tutelare le situazioni di bisogno indipendentemente dai contributi versati.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

