Pellegatti | Kostic vuole il Milan il Milan vuole Kostic Il frontman è proprio Ibrahimovic

Carlo Pellegatti ha parlato di Kostic, che interessa al Milan. Il giornalista ha spiegato che il giocatore vuole il club rossonero, e anche il Milan è interessato a lui. Nel suo commento, Pellegatti ha sottolineato come Ibrahimovic sia il vero leader del team. La trattativa tra il club e il calciatore sembra essere in piedi, ma ancora niente è deciso.

Nel suo canale YouTube, il giornalista sportivo Carlo Pellegatti ha voluto spendere alcune parole sulla giovane stella classe 2007 Andrej Kostic del Partizan Belgrado. Da quello che filtra, il giovane sembrerebbe essere un pallino di Ibrahimovic e della dirigenza del club di via Aldo Rossi. Ecco, di seguito, le sue parole: "Il Milan sembrava in dirittura d'arrivo con Kostic poi il Partizan ha venduto altri due attaccanti, c'era un buon gap tra l'offerta del Milan e la richiesta del Partiza, e la cosa che sembrava ben avviata è arenata, per questi due motivi. Ma Kostic vuole assolutamente il Milan e il Milan vuole assolutamente Kostic.

