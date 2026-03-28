I dipendenti della sede Peg Perego di San Donà di Piave hanno deciso di incrociare le braccia per protestare contro il trasferimento di alcune attività nella provincia di Monza e della Brianza. La mobilitazione si è svolta questa mattina, coinvolgendo un numero consistente di lavoratori che chiedono chiarimenti sulle motivazioni e le conseguenze di questa decisione aziendale. La situazione resta in attesa di sviluppi tra le parti coinvolte.

Arcore (Monza Brianza), 28 marzo 2026 – I lavoratori della sede Peg Perego di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, effettueranno uno sciopero di due ore lunedì prossimo, 30 marzo, con corteo fino al municipio ritenendo che “tutte le parti coinvolte debbano assumersi le responsabilità e non minimizzare quello che sta avvenendo”. Il 25 marzo scorso, dopo un confronto tra sindacati e azienda, è stato rinnovato il contratto di solidarietà che partirà l'1 aprile e si concluderà il 22 settembre. Le organizzazioni sindacali avevano chiesto la garanzia che le linee di montaggio rimanessero a San Donà e che niente venisse spostato in Brianza, nello quartier generale di Arcore ma la proprietà, riferiscono i sindacati stessi, “ha invece confermato la volontà di spostarle”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Peg Perego, a San Donà lavoratori in sciopero contro i trasferimento in Brianza

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