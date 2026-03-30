Durante le settimane precedenti le elezioni comunali del 2021 a Torino, telefonate sospette attribuite al consigliere comunale, il più votato di Fratelli d’Italia, contenevano messaggi come “Buon compleanno, ricordati di votarmi”. Le conversazioni sono state rese note e fanno parte di un’indagine riguardante un caso di peculato.

“Buon compleanno, ricordati di votare per me”. Contenevano frasi di questo tipo le telefonate sospette del consigliere comunale Enzo Liardo, il più votato di Fratelli d’Italia alle ultime amministrative, nelle settimane prima dell’appuntamento elettorale del 2021. Uno dei finanzieri che, negli scorsi anni, hanno indagato anche su di lui per peculato e istigazione alla corruzione, lo ha testimoniato venerdì 27 marzo, in tribunale a Torino. Il politico ha già patteggiato un anno e otto mesi di carcere, sempre respingendo le accuse. Era rimasto coinvolto in un filone dell’inchiesta che ha documentato le infiltrazioni della ‘ndrangheta ai mercati generali di Torino, per cui ci sono state già diverse condanne con rito abbreviato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Peculato a Torino, svelate le telefonate di Enzo Liardo per ottenere più preferenze: “Buon compleanno, ricordati di votarmi”

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