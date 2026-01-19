Auguri di Buon Santo Stefano 2025 le frasi più belle per augurare buon onomastico e buone feste

Il 26 dicembre si celebra Santo Stefano, il primo martire cristiano, e rappresenta anche l’onomastico di Stefano e Stefania. In questa giornata, è tradizione scambiarsi auguri di Buon Santo Stefano e di buone feste, un momento di condivisione e di ricordo. Ecco alcune frasi per augurare un felice onomastico e un periodo di serenità, nel rispetto della tradizione e della sobrietà.

Auguri di Buone Feste 2025: frasi e immagini per Natale e Capodanno

