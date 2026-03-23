A Bruxelles si fa largo il sospetto che l'Ungheria passi informazioni riservate alla Russia. Il Washington Post riporta le frequenti telefonate del ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto al suo omologo russo Sergey Lavrov, durante le quali avrebbe aggiornato Mosca sulle discussioni interne ai consessi europei. Notizie particolarmente delicate in un momento in cui l'Ue è impegnata a sostenere l'Ucraina nel conflitto, imponendo pacchetti di sanzioni alla Russia e condannando fermamente le azioni di Putin. Szijjarto ha bollato le rivelazioni come "bugie", mentre il Consiglio europeo si è trincerato dietro un "". A confermare i sospetti... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Orban “spia” per Putin? Svelate le telefonate segrete con Mosca sui vertici Ue: è bufera

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