Benvenuti nell' inferno del Pronto soccorso Fotografia di un incubo | un paziente su due lasciato in barella

Ogni giorno, molte persone si trovano ad affrontare lunghe attese e difficoltà nel pronto soccorso, dove circa un paziente su due in barella rappresenta una problematica crescente. Questa situazione evidenzia le criticità del sistema sanitario, con ripercussioni sulla qualità delle cure e sul benessere dei pazienti. È importante analizzare le cause e cercare soluzioni per migliorare l’efficienza e l’accoglienza nelle strutture di emergenza.

Un paziente su due di quelli finiti al Pronto soccorso non ce la fa a trovare un posto letto nei reparti e finisce in barella. E così resta in “stand-by”, per ore se non per giorni nelle astanterie, in attesa di ricovero. Persone pigiate negli stanzoni o lungo i corridoi, con le lettighe impilate una dietro l'altra senza soluzione di continuità. Il Tempo, ieri, ha percorso per voi le stazioni di questa via Crucis sanitaria. Un viaggio nel dolore e nella dignità umana di uomini e donne che lì dentro diventano «pazienti stazionanti». Così vengono definiti quelli «in attesa di ricovero o trasferimento» che nei Ps del Lazio alle 9 erano già 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Benvenuti nell'inferno del Pronto soccorso. Fotografia di un incubo: un paziente su due lasciato in barella Leggi anche: Paziente dimesso e lasciato solo? il direttore del pronto soccorso: “Assistenza sempre garantita” Leggi anche: Lasciato per 6 ore sulla barella in pronto soccorso, muore senza essere visitato: indagati 4 tra medici e infermieri Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Benvenuti nel mondo dei dolci irresistibili! Crostata al limone e crema di ricotta: ideale per una merenda speciale o un dessert da condividere! RICETTA: https://blog.giallozafferano.it/rafanoecannella/ricetta-crostata-al-limone-e-crema-di-ricotta/ - facebook.com facebook Benvenuti nel 2026, dove la legge del più forte diventa paradigma geopolitico di riferimento. Ne ho parlato nell'edizione speciale del TG1 di ieri sera x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.