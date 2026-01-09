Benvenuti nell' inferno del Pronto soccorso Fotografia di un incubo | un paziente su due lasciato in barella

Ogni giorno, molte persone si trovano ad affrontare lunghe attese e difficoltà nel pronto soccorso, dove circa un paziente su due in barella rappresenta una problematica crescente. Questa situazione evidenzia le criticità del sistema sanitario, con ripercussioni sulla qualità delle cure e sul benessere dei pazienti. È importante analizzare le cause e cercare soluzioni per migliorare l’efficienza e l’accoglienza nelle strutture di emergenza.

Un paziente su due di quelli finiti al Pronto soccorso non ce la fa a trovare un posto letto nei reparti e finisce in barella. E così resta in “stand-by”, per ore se non per giorni nelle astanterie, in attesa di ricovero. Persone pigiate negli stanzoni o lungo i corridoi, con le lettighe impilate una dietro l'altra senza soluzione di continuità. Il Tempo, ieri, ha percorso per voi le stazioni di questa via Crucis sanitaria. Un viaggio nel dolore e nella dignità umana di uomini e donne che lì dentro diventano «pazienti stazionanti». Così vengono definiti quelli «in attesa di ricovero o trasferimento» che nei Ps del Lazio alle 9 erano già 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

