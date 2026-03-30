Un incidente tra uno scuolabus delle elementari e un'auto si è verificato a Trovo, vicino Pavia. Secondo le prime informazioni, si registrano diversi feriti, tra cui almeno uno in condizioni gravi. I soccorsi sono arrivati sul posto e stanno prestando assistenza ai coinvolti. Le forze dell'ordine stanno accertando le cause dello scontro e stanno gestendo la situazione.

Tra Trivolzio e Trovo, vicino Pavia, si è verificato un incidente tra uno scuolabus con a bordo alunni delle elementari e un’auto. Una decina di bambini sono rimasti feriti, ma nessuno di loro sarebbe grave. Serie, invece, le condizioni di salute del conducente dell’automobile, che ha 20 anni. Ferito anche il guidatore dello scuolabus. La probabile causa dello schianto, avvenuto in un tratto di strada rettilineo, sarebbe un colpo di sonno del conducente dell’auto, una Dacia. L’incidente tra scuolabus e auto tra Trivolzio e Trovo Lo schianto frontale tra lo scuolabus e una Dacia è avvenuto attorno alle 8 e mezza di lunedì 30 marzo sulla strada provinciale 22 tra Trivolzio e Trovo, a circa 15 chilometri da Pavia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incidente tra scuolabus delle elementari e auto a Trovo vicino Pavia, diversi feriti nel frontale: uno è grave

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