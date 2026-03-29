Paura allo ‘slalom di Baiso’ si schianta con l’auto contro un albero | grave un pilota

Un incidente si è verificato oggi durante una sessione di guida in provincia di Reggio Emilia. Un veicolo ha perso il controllo, uscendo di strada e andando a schiantarsi contro un albero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il conducente in condizioni gravi presso una struttura ospedaliera. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Reggio Emilia, 29 marzo 2026 – Ha sbandato con l’auto ed è finito fuori strada, schiantandosi contro un albero. E ora si trova ricoverato in condizioni serie all’ospedale di Baggiovara dov’è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso. Ma fortunatamente, dai primi accertamenti, il pilota di 50 anni, residente a Baiso, non sarebbe in pericolo di vita. Tanta paura per un incidente durante lo slalom in salita ‘Fontanella-Baiso’, gara automobilistica amatoriale a tempo – una sorta di rally anche se per i ‘puritani’ della disciplina non si può definire tale – che si è tenuta ieri sulla Sp27 nel comune appenninico. Intorno alle 15,30, l’esperto pilota – D. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paura allo ‘slalom di Baiso’, si schianta con l’auto contro un albero: grave un pilota Articoli correlati Si schianta con l’auto contro un albero: morto un 52enneRimini, 4 gennaio 2026 – Tragedia questa mattina alle prime luci dell'alba a Rimini. Pensionato in auto si schianta contro un alberoUn pensionato è stato soccorso, nel tardo pomeriggio di ieri, in seguito a un incidente stradale accaduto in pieno centro a Rio Saliceto, in piazza... Una selezione di notizie su Paura allo 'slalom di Baiso' si... Discussioni sull' argomento Meillard fa il vuoto a metà slalom, Braathen meglio di McGrath nella lotta per la Coppa; Pinheiro Braathen inforca alla 4^ porta, la coppa di slalom è di McGrath! Incanto finale firmato Haugan. Bendotti si conferma da top ten: a Cortina nono posto nello slalomNella giornata conclusiva dei Giochi invernali, il bergamasco Davide Bendotti chiude al nono posto nello slalom standing. Per l’Italia altre due medaglie e quarto posto nel medagliere. ecodibergamo.it Cdm donne: Rast in testa allo slalom di Semmering, Della Mea 13/aL'austriaca Camille Rast è in testa allo slalom speciale di Semmering (Austria), ultima prova dell'anno per la coppa del mondo femminile di sci. Con il tempo di 54.70, precede Laura Colturi, che ... ansa.it Sabato pomeriggio di paura in via Procaccia, a Monopoli, dove un uomo di 42 anni, originario di Matera, ha seminato il panico tra passanti e residenti con una serie di comportamenti violenti che hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Seco - facebook.com facebook Paura per #Lucescu, malore improvviso durante l'allenamento della Romania: "Trasportato d'urgenza in un ospedale" x.com