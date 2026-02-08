Paul McCartney torna a far parlare di sé con l’uscita della colonna sonora del documentario “Man on the Run”. Dal 27 febbraio, Capitol Records, MPL Communications e UMG mettono in vendita la colonna sonora ispirata alla rinascita creativa del musicista dopo lo scioglimento dei Beatles. La stessa pellicola, diretta da Morgan Neville, ha vinto premi Oscar, Emmy e Grammy, e ora la musica di quel periodo arriverà anche in versione ufficiale.

LIVERPOOL – In concomitanza con l’uscita di “Paul McCartney: Man on the Run” (documentario di Morgan Neville, vincitore di un premio Oscar, Emmy e Grammy, che esplora la rinascita creativa di Paul McCartney dopo lo scioglimento dei Beatles), Capitol Records, MPL Communications e UMG hanno annunciato l’uscita, dal 27 Febbraio, della colonna sonora intitolata Man on the Run – Music from the Motion Picture Soundtrack. L’album include brani classici e grandi successi tratti da tutto il catalogo di Paul McCartney e Wings. Un’istantanea della creatività di Paul negli anni ’70 in 12 canzoni. ‘”Arrow Through Me (Rough Mix)”, un mix inedito delle sessioni dell’album del 1979 per “Back to the Egg“, e “Live And Let Die (Rockshow)”, dal film concerto del 1980 “Rockshow”, possono essere ascoltati in esclusiva su Amazon Music, prima dell’uscita. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Paul McCartney: in arrivo la colonna sonora di “Man On The Run”

