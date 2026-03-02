Pattinaggio artistico a rotelle | ecco l’Artistic World Cup 2026 Le prime informazioni

La stagione 2026 di pattinaggio artistico a rotelle prevede un evento chiamato Artistic World Cup, che si terrà nel corso dell’anno. Sono state diffuse le prime informazioni ufficiali riguardo alla competizione, senza dettagli specifici sulla sede o le date precise. La manifestazione coinvolgerà atleti provenienti da diverse nazioni e rappresenta una novità nel calendario internazionale di questa disciplina.

La stagione 2026 di pattinaggio artistico a rotelle sarà segnata da una novità importante. L’Artistic International Series, nota per essere la competizione itinerante che anticipa le gare più calde dell’annata sportiva, cambierà nome, chiamandosi semplicemente World Cup, o Coppa del Mondo per dirla in italiano. Una scelta decisa dalla World Skate per garantire maggiore copertura e visibilità mediatica ad una rassegna sempre più strutturata. Come già accaduto in passato, l’evento sarà suddiviso in due tappe di qualificazione ed una finale. Si partirà nel mese di aprile a Buenos Aires, in Argentina, nei giorni che andranno dall’11 al 19. La venue sarà il Parque Olimpico de la Juventud. 🔗 Leggi su Oasport.it

