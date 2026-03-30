Patrick Battipaglia ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di San Giovanni La Punta. In passato, ha ricoperto il ruolo di Commissario per l’Italia Insulare del Partito Animalista Italiano. La sua candidatura è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni pubbliche al momento.

È ufficiale la candidatura a sindaco di San Giovanni La Punta di Patrick Battipaglia, già Commissario per l’Italia Insulare del Partito Animalista Italiano. Una candidatura espressione anche della lista civica San Giovanni La Punta Migliore. Il programma amministrativo si fonda su alcuni pilastri. In primo luogo, la rigenerazione urbana, accompagnata da uno stop deciso alla cementificazione, per tutelare il territorio, valorizzare gli spazi esistenti e restituire vivibilità ai quartieri. L’obiettivo è costruire una città più verde, più ordinata e più a misura di cittadino. Grande attenzione è dedicata anche al benessere animale, in un paese come San Giovanni La Punta dove nulla è stato fatto in questi anni per la tutela e il benessere degli animali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Patrick Battipaglia ufficializza la candidatura a sindaco di San Giovanni La Punta

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