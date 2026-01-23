Luca Rapisarda presenta la sua candidatura per le amministrative 2026 di San Giovanni La Punta
Luca Rapisarda annuncia la propria candidatura alle elezioni amministrative del 2026 a San Giovanni La Punta. Con un approccio basato sull’ascolto e la partecipazione, intende contribuire a un’amministrazione più vicina alle esigenze dei cittadini. La sua candidatura rappresenta un passo verso un impegno responsabile e condiviso per il futuro del paese.
Leggi anche: Amministrative 2026, a San Giovanni la Punta il primo candidato sindaco è Mario Brancato
