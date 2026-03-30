Pastena cavalli incustoditi nel terreno di un vicino denunciato allevatore per pascolo abusivo

Un allevatore è stato denunciato per aver lasciato i cavalli liberi di pascolare su un terreno di proprietà di un vicino senza autorizzazione. L’episodio si è verificato in una zona rurale, dove gli agenti hanno constatato la presenza degli animali in assenza di autorizzazioni ufficiali. La legge prevede sanzioni penali per chi permette il pascolo abusivo su terreni altrui.

L'intervento dei Carabinieri Forestali di Pontecorvo è scattato in seguito alla querela del proprietario del fondo. L'indagato rischia fino a un anno di reclusione. Lasciare il proprio bestiame a pascolare liberamente su terreni di proprietà altrui costituisce un illecito penale. Lo conferma l'operazione condotta nei giorni scorsi dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pontecorvo, che ha portato alla denuncia all'Autorità Giudiziaria di una persona con l'accusa di invasione di terreni e pascolo abusivo. Qualora al termine dell'iter giudiziario venisse confermata la colpevolezza, il soggetto rischia sanzioni specifiche previste dalla legge: la reclusione fino a un anno e una multa compresa tra i 20 e i 206 euro. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Pastena, cavalli incustoditi nel terreno di un vicino, denunciato allevatore per pascolo abusivo Articoli correlati Aspromonte: Pascolo abusivo e pericoli stradali, blitzAspromonte: Carabinieri in Azione Contro Pascolo Abusivo e Rischi per la Viabilità Un’intensa operazione condotta dai Carabinieri del Parco Nazionale... Scoperta cava abusiva vicino ai lidi, denunciato il proprietario del terrenoÈ stato denunciato a piede libero il proprietario di un terreno dove era stata realizzata una cava senza le necessarie autorizzazioni.