Scoperta cava abusiva vicino ai lidi denunciato il proprietario del terreno

La polizia ha denunciato il proprietario di un terreno vicino ai lidi, dove era stata creata una cava abusiva. Gli agenti sono intervenuti e hanno scoperto che nessuna autorizzazione era stata richiesta per scavare nel terreno. Ora il proprietario rischia di dover rispondere di reati ambientali e di aver messo a rischio il territorio senza permesso.

È stato denunciato a piede libero il proprietario di un terreno dove era stata realizzata una cava senza le necessarie autorizzazioni. I carabinieri della Compagnia, insieme agli agenti della polizia locale, hanno effettuato un controllo nell'area, non lontana dai lidi balneari.

