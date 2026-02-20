Aspromonte | Pascolo abusivo e pericoli stradali blitz

I Carabinieri del Parco dell’Aspromonte hanno scoperto un pascolo abusivo che minaccia la sicurezza stradale tra Mammola e Cinquefrondi. Durante un’operazione del 20 febbraio 2026, i militari hanno individuato zone dove i proprietari lasciavano il bestiame senza autorizzazione, creando rischi per gli automobilisti. L’intervento, effettuato anche con il supporto dei nuclei di San Giorgio Morgeto e Mammola, mira a tutelare sia l’ambiente sia la viabilità locale. Le autorità hanno sequestrato alcune aree e multato i responsabili.

Aspromonte: Carabinieri in Azione Contro Pascolo Abusivo e Rischi per la Viabilità. Un’intensa operazione condotta dai Carabinieri del Parco Nazionale dell’Aspromonte, in collaborazione con i nuclei di San Giorgio Morgeto e Mammola, ha portato alla luce diverse violazioni legate al pascolo abusivo e alla sicurezza stradale nelle aree tra Mammola e Cinquefrondi, in Calabria, il 20 febbraio 2026. L’intervento mira a tutelare l’ambiente e garantire la sicurezza degli utenti delle strade, contrastando pratiche illegali che mettono a rischio l’ecosistema e la circolazione. Un’Area Protetta Sotto Pressione.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Salone di parrucchiere abusivo chiuso dopo il blitz della Finanza Leggi anche: Blitz delle Fiamme Gialle, chiuso un centro massaggi abusivo allo Scalo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pascolo abusivo e animali incustoditi sulle strade: denunce nel Parco dell’Aspromonte; Contrasto al pascolo abusivo e tutela della sicurezza stradale nel Parco Nazionale dell’Aspromonte; Mandrie incustodite nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, scattano i controlli; Pascolo abusivo e animali incustoditi sulle strade del Parco dell’Aspromonte: denunce e controlli dei Carabinieri tra Mammola e Cinquefrondi. Pascolo abusivo nel Parco Nazionale dell’Aspromonte: intervento dei CarabinieriGli animali gravavano incustoditi sull’arteria stradale e sulle aree limitrofe, costituendo un concreto ed evidente pericolo per la circolazione ... citynow.it Pascolo abusivo e animali incustoditi sulle strade: denunce nel Parco dell’AspromonteOperazione dei Carabinieri contro il pascolo abusivo e i rischi per la sicurezza stradale all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte . I controlli, ... reggio.gazzettadelsud.it Capre al pascolo sotto la nebbia. 14 febbraio ©2026 Pasquale Arbitrio - facebook.com facebook