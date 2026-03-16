Il presidente della provincia di Brindisi ha dichiarato che la vittoria non è personale, ma appartiene alle comunità locali e agli amministratori che operano quotidianamente nei territori. Ha aggiunto che ascolterà le esigenze del territorio e ha dedicato il risultato agli amministratori locali. Inoltre, sono stati espressi gli auguri da parte di un altro rappresentante istituzionale.

«Questa vittoria non è personale, ma appartiene alle comunità della provincia di Brindisi e agli amministratori che ogni giorno lavorano nei propri territori con senso di responsabilità». Esordisce così il neo presidente della Provincia Angelo Pomes nel commentare la vittoria incassata ieri dopo l’election day delle provinciali, che ha visto la coalizione di centrosinistra spuntarla sugli avversari del centrodestra. «Ringrazio - prosegue il neo presidente - i sindaci e i consiglieri comunali che hanno partecipato al voto e che hanno voluto accordarci la loro fiducia. Il risultato che emerge oggi rappresenta prima di tutto la volontà di continuare un percorso di collaborazione tra i Comuni, fondato sull’ascolto, sul rispetto reciproco e sulla capacità di costruire soluzioni condivise». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Provincia, Pomes presidente: «Dedico la vittoria agli amministratori locali. Ascolterò le esigenze del territorio». Gli auguri di Marchionna

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