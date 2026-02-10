Mercato dell' Antiquariato e Modernariato Valeggio sul Mincio

Ogni quarta domenica del mese, il centro storico di Valeggio sul Mincio si riempie di bancarelle e oggetti d’epoca. Il Mercato di Antiquariato e Modernariato attira ogni volta decine di appassionati e curiosi, provenienti da tutta Italia. La città si trasforma in un vero e proprio mercato all’aperto, con pezzi unici e rari che trovano nuovi proprietari. È un appuntamento che si ripete da oltre trent’anni, portando vita e colore nel cuore di Valeggio.

Ogni quarta domenica del mese, il centro storico di Valeggio sul Mincio si trasforma in un affascinante palcoscenico a cielo aperto grazie al Mercato di Antiquariato e Modernariato (MAM), un appuntamento storico che da oltre trent'anni richiama appassionati e visitatori da tutta Italia.

