Messina Monti Peloritani | campo internazionale per la salvaguardia di rapaci e cicogne in migrazione dal 2026

Messina si prepara ad aprire il 43° campo internazionale per la salvaguardia di rapaci e cicogne in migrazione. L’evento si terrà tra i Monti Peloritani e richiamerà appassionati e studiosi da tutta Europa. La città si organizza per accogliere questa grande occasione, che partirà nel 2026.

Messina si prepara ad accogliere il 43° campo internazionale dedicato alla protezione dei rapaci e delle cicogne in migrazione, un evento che si svolgerà tra i Monti Peloritani, attirando osservatori e appassionati da tutta Europa. L’iniziativa, in programma per la primavera del 2026, mira a monitorare e salvaguardare le rotte migratorie di migliaia di uccelli, offrendo un contributo fondamentale alla loro conservazione e contrastando il bracconaggio. Un’attività di osservazione e difesa dei rapaci che affonda le radici in una lotta storica contro pratiche illegali. Nata come risposta all’allarmante fenomeno del bracconaggio, che in passato colpiva impunemente i rapaci durante la migrazione primaverile, l’iniziativa si è evoluta nel tempo, trasformandosi in un prezioso strumento di monitoraggio e tutela.🔗 Leggi su Ameve.eu

