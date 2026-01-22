Nell’anno più difficile per l’olio d’oliva, le storie di resilienza tra gli ulivi si fanno ancora più significative. Questa pianta, simbolo della nostra tradizione, ha affrontato con tenacia le sfide della mosca olearia e della peste olivicola, dimostrando la sua capacità di adattamento e resistenza anche nelle annate più complicate. Scopriamo insieme come gli ulivi continuano a regalarci i loro frutti, nonostante le difficoltà.

L’ ulivo è una pianta straordinaria, capace di stupirci anche nelle annate più difficili come questa, quando ha dovuto combattere contro due nemici terribili: la mosca olearia e la peste olivicola che hanno infestato le piante. Si sono salvate poche porzioni di territorio e nonostante ciò anche in questa stagione abbiamo avuto oli extravergini "parlanti", che sono capaci cioè di raccontarci buone storie grazie alle loro pregevoli qualità organolettiche. Inizia oggi un piccolo viaggio tra gli oli extravergini che si sono salvati, tenendo ben presente che un extravergine di frantoio locale e di qualità, oltre ad aiutarci a prevenire malattie cancerogene e cardiovascolari per la presenza di antiossidanti, eleva il piatto valorizzandone tutti gli ingredienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nell’anno più buio per l’olio sorsi di buone storie tra gli ulivi

