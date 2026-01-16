Mentre si celebra l' eccellenza dell' olio ulivi diventati scheletri e agricoltori lasciati soli
Nel cuore di Carovigno, gli ulivi simbolo di tradizione e di un patrimonio millenario si trovano oggi in uno stato difficile, lasciati spesso soli a fronteggiare le sfide dell’agricoltura moderna. Mentre si riconosce l’eccellenza dell’olio prodotto, è importante riflettere sulle difficoltà degli agricoltori e sull’importanza di preservare questa ricchezza naturale e culturale.
CAROVIGNO - Da una parte custodi orgogliosi del proprio "oro verde", patrimonio che racconta la storia millenaria della nostra terra. Dall'altra, agricoltori allo stremo delle forze, con "aziende devastate, oliveti abbandonati e famiglie sull'orlo del baratro", vittime della xylella. A. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: EvooTrends 2025: Roma celebra l’eccellenza dell’olio extravergine di oliva
Leggi anche: Omicidio Cicerale, allarme di 'Con San Severo': "Agricoltori lasciati soli senza adeguati controlli"
Festival dell'olio del territorio, per celebrare l’eccellenza dell’olio extravergine di oliva - Sabato 14 dicembre 2024 dalle ore 10 alle 13, presso la Sala Mice del Centro Commerciale Marcantoni di Civita Castellana si terrà l’Evo Fest, un evento dedicato alla scoperta e valorizzazione dei ... ilmessaggero.it
Invasi dall’olio straniero, mentre l’Italia è in ritirata - Uno studio recente di Ismea, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo agroalimentare, evidenzia che negli ultimi due anni è cambiato completamente lo scenario. repubblica.it
Al JOOP 2025 l'eccellenza dell'Olio Extra Vergine di Oliva - Si è svolta a Tokyo la cerimonia di premiazione del Japan Olive Oil Prize (JOOP), evento internazionale che celebra la qualità, l'innovazione e la creatività nel mondo dell'olio extra vergine di oliva ... ansa.it
Il nuovo showroom celebra l’eccellenza con una settimana di eventi - facebook.com facebook
#Napoli celebra l’eccellenza dei #commercialisti: #Gianni Lepre nominato Senatore dell'Ordine x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.