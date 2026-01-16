Mentre si celebra l' eccellenza dell' olio ulivi diventati scheletri e agricoltori lasciati soli

Nel cuore di Carovigno, gli ulivi simbolo di tradizione e di un patrimonio millenario si trovano oggi in uno stato difficile, lasciati spesso soli a fronteggiare le sfide dell’agricoltura moderna. Mentre si riconosce l’eccellenza dell’olio prodotto, è importante riflettere sulle difficoltà degli agricoltori e sull’importanza di preservare questa ricchezza naturale e culturale.

