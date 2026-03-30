Pasquetta sulla neve | Viote resta aperta fino al 6 aprile

Il Centro fondo Viote resterà aperto fino al 6 aprile, protraendo la stagione sulla neve. La decisione è stata presa nonostante la conclusione prevista della stagione sciistica e le condizioni climatiche che indicavano un rallentamento delle attività. Le piste saranno quindi accessibili anche durante il giorno di Pasquetta, consentendo agli appassionati di praticare sport sulla neve ancora per alcuni giorni.

Il Centro fondo Viote non chiude. Quando la stagione sembrava ormai agli sgoccioli, arriva la decisione che prolunga l’inverno sportivo sul Monte Bondone: piste aperte fino a lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta. A permetterlo sono le condizioni ancora eccellenti del manto nevoso in quota e previsioni meteo che lasciano spazio a giornate ideali per lo sci nordico. La scelta è stata presa da Asis, che ha deciso di allungare la stagione offrendo un’opportunità in più a residenti e turisti proprio durante le festività pasquali. Nonostante il calendario dica primavera, sulle piste delle Viote l’inverno resiste. Il manto nevoso si mantiene compatto e ben lavorato, consentendo la piena fruibilità dei tracciati. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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