Durante la giornata di Pasquetta, si è svolta la quinta edizione della manifestazione

Zaino in spalla, scarpe da ginnastica o da trail ai piedi e via: la Pasquetta si può festeggiare anche così, percorrendo i sentieri dei Colli Euganei con la quinta edizione della Pasquetta RUNdagia. La marcia ludico-motoria organizzata da RUN.dagi con il patrocinio del Comune di Montegrotto Terme, dell'AVIS, del Parco Regionale dei Colli Euganei e della Libertas è in programma lunedì 6 aprile, con partenza libera dalle 8 alle 9 dall'area antistante al Palaberta di Montegrotto Terme. L'evento è aperto a tutti, atleti, famiglie e chiunque voglia trascorrere la mattina all'aria aperta. Propone tre percorsi pensati per rispondere a esigenze e possibilità diverse. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - "Pasquetta RUNdagia", percorsi per tutti, dalla passeggiata alla corsa sui Colli Euganei

Articoli correlati

Menù a base di salumi e carni alla brace sui Colli EuganeiAffettando e Grigliando: uno sfizioso menù con i salumi e le carni alla brace!Il menù comprende:Affettando: Prosciutto Crudo, speck dell’Alto Adige,...

"L'armonia emotiva" - Evento sui Colli EuganeiQuando è stata l’ultima volta che ti sei fermato davvero ad ascoltarti? A respirare con calma, a lasciare spazio alle emozioni, a sorprenderti...

Contenuti e approfondimenti su Colli Euganei

Pasqua e Pasquetta sui Colli Euganei: Villa dei Vescovi apre con eventi e caccia alle uovaPasqua e Pasquetta 2026 a Villa dei Vescovi: picnic, caccia alle uova e visite nei Colli Euganei. nordest24.it

Pasquetta 2026 vicino ai Colli Euganei: musica, picnic e attività all’apertoSe stai cercando cosa fare a Pasquetta 2026 in provincia di Padova, tra Colli Euganei e campagna veneta, Villa e Parco Miari de Cumani a Sant’Elena propone una giornata all’aperto tra musica, buon cib ... padovaoggi.it