Menù a base di salumi e carni alla brace sui Colli Euganei
Affettando e Grigliando: uno sfizioso menù con i salumi e le carni alla brace!Il menù comprende:Affettando: Prosciutto Crudo, speck dell'Alto Adige, sopressa nostrana e bouquet di insalatine in agrodolce;Primo Piatto: Il risotto con vino Raboso e tastasale;Grigliando: pancetta, salame, pollo.
Colli Euganei: San Valentino tra gusto e tradizione a La Roccola, menù speciale per gli innamorati.
Per il weekend di San Valentino, l’Azienda Agricola La Roccola di Cinto Euganeo organizza un menù speciale per le coppie.
Cena di San Valentino sui Colli Euganei
Prenota la cena di San Valentino sui Colli Euganei, un’occasione per vivere un momento speciale in un ambiente tranquillo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Il sole del mattino accarezza e illumina il profilo dei Colli Euganei, disegnandone le forme morbide sotto un cielo limpido e azzurro. Un comprensorio unico, composto da circa un centinaio di rilievi che non superano i 600 metri di altezza, dove la natura si espr facebook