Menù a base di salumi e carni alla brace sui Colli Euganei

Affettando e Grigliando: uno sfizioso menù con i salumi e le carni alla brace!Il menù comprende:Affettando: Prosciutto Crudo, speck dell'Alto Adige, sopressa nostrana e bouquet di insalatine in agrodolce;Primo Piatto: Il risotto con vino Raboso e tastasale;Grigliando: pancetta, salame, pollo.

Per il weekend di San Valentino, l’Azienda Agricola La Roccola di Cinto Euganeo organizza un menù speciale per le coppie.

Prenota la cena di San Valentino sui Colli Euganei, un’occasione per vivere un momento speciale in un ambiente tranquillo.

