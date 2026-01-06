Etna colate laviche ferme | l' eruzione volge al termine

L’attività vulcanica dell’Etna sta rallentando, con le colate laviche che si sono fermate. Lo ha comunicato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Osservatorio Etneo, nel suo ultimo bollettino. La fase eruttiva sembra essere in fase di conclusione, segnando un graduale ritorno alla normalità nella zona. Restano comunque monitorati costantemente gli sviluppi dell’attività vulcanica.

L'attività vulcanica dell'Etna mostra segnali di attenuazione. Lo comunica l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Osservatorio Etneo, nell'ultimo bollettino diffuso nella tarda serata di oggi. Secondo quanto rilevato dal personale Ingv durante i sopralluoghi effettuati tra le 18.

Lo spettacolo mozzafiato delle colate laviche dell'Etna: il video dal drone - Continua la spettacolare pluralità di fenomeni eruttivi sull'Etna, con tre bocche che eruttano a diverse altezze nella sommità del vulcano da 3200 a 2980 metri. video.corriere.it

Etna, ripresa dai satelliti l'espansione delle colate laviche - Le colate laviche che si espandono sulla parte sommitale dell'Etna dopo la spettacolare eruzione del 12 novembre sono state riprese dal satellite europeo Sentinel- ansa.it

Etna, parossismo dal cratere di nord Est: fontane di lava e boati sulla vetta innevata

#Etna | Il campo lavico visto attraverso le camere visibili e termiche dei droni dell'INGV. Grazie al loro sorvolo, possiamo comprendere meglio come stanno avanzando le colate e come si sta sviluppando l'intero campo lavico. Il fronte che ieri aveva raggiunto q - facebook.com facebook

